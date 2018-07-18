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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:27

Re: Кредобанк

  Квесторе_поверніться написав:Депо


яка назва депозитного продукту?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:17

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо


яка назва депозитного продукту?

Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:51

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо


яка назва депозитного продукту?

Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.
вроде ЧИ МАБУТЬ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:56

Не пригадаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:57

  Квесторе_поверніться написав:Не пригадаю.

Хтозна що!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:09

Re: Кредобанк

  Квесторе_поверніться написав:Вроді Зростаючий, щомісячна виплата з поповненням.


мабуть малось на увазі депо "Зростання" -

http://prntscr.com/k82cnr

дійсно! є +1 в Кредушці за лонгацію... (відмітив)

вперше чую, дякую за цікаву інфу
правда %% не айс.. ну але що ж поробиш, БСУ не балує

оригінальна сторінка тут
https://www.kredobank.com.ua/for_privat ... 10704.html



PS загалом виходять смачні бонуси
1) ІБ +1%
2) ВІП +1%
3) лонгація +1%

все вірно?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 19:36

Re: Кредобанк

  greenozon написав:PS загалом виходять смачні бонуси
1) ІБ +1%
2) ВІП +1%
3) лонгація +1%

все вірно?

При открыти депо: 1+2 = +2
При лонгации: 3+2 = +2
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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