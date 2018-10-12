Вклад "ПРИБУТКОВИЙ" призначений для Вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів
Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 вер, 2018 20:12
Детально ПРИБУТКОВИЙ
Вклад "ПРИБУТКОВИЙ" призначений для Вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів
Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
Додано: Нед 30 вер, 2018 21:13
Т.е. у ВИПа через ИБ будет 17%
Хм, ждёмс тада у Альянса, Земели и Шарика по 18.5% с пополняхой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 30 вер, 2018 21:19
Дуже влучний висновок, що має право на існування!
адже кредушка ніколи особливо не балувала відсотками.
Значить щось знають. Мабуть насувається криза гривневої ліквідності в БСУ.
краще взяти зараз дешевше ніж потім дорожче (с)
Додано: Пон 01 жов, 2018 00:56
Це солодке слово "криза" Такі перспективи... Я за перманентну кризу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 01 жов, 2018 04:46
Берите нал , а то уменьшат выплаты до 5000 и будим повсеместно искать где чиркнуть кредиткой
никому не верю
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:42
Mastercard розширює можливості Програми винагород — накопичені бали можна не лише обмінювати на подарунки з каталогу, але й розрахуватися ними за будь-які товари у магазинах України та світу. Клієнти KredoBank, учасники Програми винагород Mastercard, першими в Україні отримають таку можливість. Скористатися перевагами нового функціоналу «Оплата балами» зможуть держателі будь-яких карток Mastercard від KredoBank для фізичних осіб (окрім держателів картки Złotówka).
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