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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 177178179180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 20:12

Детально ПРИБУТКОВИЙ


Вклад "ПРИБУТКОВИЙ" призначений для Вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів
Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 21:13

  greenozon написав:Детально ПРИБУТКОВИЙ


Вклад "ПРИБУТКОВИЙ" призначений для Вкладників, які хочуть отримати максимальний дохід від розміщених коштів
Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
:arrow:
https://www.kredobank.com.ua/stavky/fizosobu/depoz.html

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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 21:19

Дуже влучний висновок, що має право на існування!

адже кредушка ніколи особливо не балувала відсотками.
Значить щось знають. Мабуть насувається криза гривневої ліквідності в БСУ.
краще взяти зараз дешевше ніж потім дорожче (с)
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 00:56

  greenozon написав:Дуже влучний висновок, що має право на існування!

адже кредушка ніколи особливо не балувала відсотками.
Значить щось знають. Мабуть насувається криза гривневої ліквідності в БСУ.
краще взяти зараз дешевше ніж потім дорожче (с)

Це солодке слово "криза" :) Такі перспективи... :P Я за перманентну кризу... 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 04:46

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:Дуже влучний висновок, що має право на існування!

адже кредушка ніколи особливо не балувала відсотками.
Значить щось знають. Мабуть насувається криза гривневої ліквідності в БСУ.
краще взяти зараз дешевше ніж потім дорожче (с)

Це солодке слово "криза" :) Такі перспективи... :P Я за перманентну кризу... 8)

Берите нал , а то уменьшат выплаты до 5000 и будим повсеместно искать где чиркнуть кредиткой
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:42

Mastercard розширює можливості Програми винагород — накопичені бали можна не лише обмінювати на подарунки з каталогу, але й розрахуватися ними за будь-які товари у магазинах України та світу. Клієнти KredoBank, учасники Програми винагород Mastercard, першими в Україні отримають таку можливість. Скористатися перевагами нового функціоналу «Оплата балами» зможуть держателі будь-яких карток Mastercard від KredoBank для фізичних осіб (окрім держателів картки Złotówka).



https://www.kredobank.com.ua/news/11591.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:16

Шановні клієнти!
Інформуємо, що 19.10.2018 р. затверджено та введено в дію Політику протидії відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та зброї масового знищення ПАТ «КРЕДОБАНК», в якій задекларовано основні правила та напрямки роботи Банку у даній сфері.

:!:

https://www.kredobank.com.ua/img/forall ... 18_Ukr.pdf
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 10:26

  greenozon написав:Шановні клієнти!
Інформуємо, що 19.10.2018 р. затверджено та введено в дію Політику протидії відмиванню кримінальних доходів, фінансуванню тероризму та зброї масового знищення ПАТ «КРЕДОБАНК», в якій задекларовано основні правила та напрямки роботи Банку у даній сфері.

:!:

https://www.kredobank.com.ua/img/forall ... 18_Ukr.pdf


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