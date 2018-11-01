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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 178179180181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 12:48

  clientage написав:
  greenozon написав:ділюсь фішками і лайфхаками

агаа, дайте луШШе лайфХак как узнать номер депосчета для дальнейшего пополнения СЭПом подобных депо 8) :evil:


в КредоДайректі у властивостях депозиту є лише номер депо-угоди
наприклад -

Номер угоди 2630/01/889xxx

я так розумію цих цифр замало, але що цікаво - в випадаючому списку вище в секції депозитів в кінці лінійки депозиту ще дописано 2630/01/889xxx 61 UAH
можливо якщо скласти це докупи це і буде номер депо-рахунку для СЕПу?

треба поради знаючих!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:00

Re: Кредобанк

  greenozon написав:але що цікаво - в випадаючому списку вище в секції депозитів в кінці лінійки депозиту ще дописано 2630/01/889xxx 61 UAH
можливо якщо скласти це докупи це і буде номер депо-рахунку для СЕПу?

треба поради знаючих!

Нее, то обманка
нуна просто звонить на саппорт :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:04

greenozon

что бы узнать номер счёта депозита (2630ххх....) - можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:10

  uaprofi написав:greenozon

что бы узнать номер счёта депозита (2630ххх....) - можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа

Браво :)
Рахунок отримувача: 26353хххх
Зміст операції: Зарахування коштів на депозит по угоді 2630/ххх/хххххх з...

.. правда у меня уже на 2630ххх счета изменились
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:23

если депозит ещё со счётом 2635...(т.е. депо открывался давно), то чтобы узнать новый 2630 нужно топать в отделение. На горячке его не говорят (по крайней мере этим летом не говорили).
можно канешно схитрить кинуть 101 грн. по старым реквизитам - и там или проведут по новым или сами перезвонят и скажут правильные или ещё как вариант будет "потеха" с поиском 101 гривны
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 23:33

Re: Кредобанк

  uaprofi написав:На горячке его не говорят

мне сказали, когда таки решил столбик летом пополнить
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:08

  clientage написав:
  uaprofi написав:На горячке его не говорят

мне сказали, когда таки решил столбик летом пополнить


да ... уж ... нужно было, как обычно делать, хотя бы вторую попытку)))
вот так верь девушкам ... говорила же так уверенно "нема в них такої інформації, тільки у відділені")
:!: универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02

Re: Кредобанк

  uaprofi написав:можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа


дякую, дійсно є таке
але є різні рахунки

26306...
26389...
та інші

PS мої депошки без поповнень, для мене ця тема не дуже актуальна.
+50грн !
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