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Кредобанк
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:48
в КредоДайректі у властивостях депозиту є лише номер депо-угоди
наприклад -
Номер угоди 2630/01/889xxx
я так розумію цих цифр замало, але що цікаво - в випадаючому списку вище в секції депозитів в кінці лінійки депозиту ще дописано 2630/01/889xxx 61 UAH
можливо якщо скласти це докупи це і буде номер депо-рахунку для СЕПу?
треба поради знаючих!
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greenozon
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:00
greenozon написав:
але що цікаво - в випадаючому списку вище в секції депозитів в кінці лінійки депозиту ще дописано 2630/01/889xxx 61 UAH
можливо якщо скласти це докупи це і буде номер депо-рахунку для СЕПу?
треба поради знаючих!
Нее, то обманка
нуна просто звонить на саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:04
greenozon
что бы узнать номер счёта депозита (2630ххх....) - можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа
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uaprofi
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:10
uaprofi написав:greenozon
что бы узнать номер счёта депозита (2630ххх....) - можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа
Браво
Рахунок отримувача: 26353хххх
Зміст операції: Зарахування коштів на депозит по угоді 2630/ххх/хххххх з...
.. правда у меня уже на 2630ххх счета изменились
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:23
если депозит ещё со счётом 2635...(т.е. депо открывался давно), то чтобы узнать новый 2630 нужно топать в отделение. На горячке его не говорят (по крайней мере этим летом не говорили).
можно канешно схитрить кинуть 101 грн. по старым реквизитам - и там или проведут по новым или сами перезвонят и скажут правильные или ещё как вариант будет "потеха" с поиском 101 гривны
универсам зажабил возврат комиссии по самовольно закрываемым картам и принуждает к продуктам моноскунса
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Додано: Чет 01 лис, 2018 23:33
uaprofi написав:
На горячке его не говорят
мне сказали, когда таки решил столбик летом пополнить
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:08
clientage написав: uaprofi написав:
На горячке его не говорят
мне сказали, когда таки решил столбик летом пополнить
да ... уж ... нужно было, как обычно делать, хотя бы вторую попытку)))
вот так верь девушкам ... говорила же так уверенно "нема в них такої інформації, тільки у відділені")
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:02
uaprofi написав:
можно просто посмотреть историю того счёта с которого открывался депозит (например историю текущего счёта) - там будут все реквизиты для платежа
дякую, дійсно є таке
але є різні рахунки
26306...
26389...
та інші
PS мої депошки без поповнень, для мене ця тема не дуже актуальна.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:47
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