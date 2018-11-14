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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 179180181182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:00

Re: Кредобанк

Цікаво читати про "найстійкіший банк України"


!!! ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ: призупинення операцій за платіжними картами та недоступність окремих систем Банку!

14 Листопада 2018

Шановні Клієнти!



Звертаємо Вашу увагу, що на виконання п.5 Постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року щодо переведення обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карт з балансових рахунків 2625/2605/2655 на балансові рахунки 2620/2600/2650 відповідно, у ПАТ «КРЕДОБАНК» відбудеться зміна номерів балансових рахунків.
У зв’язку з цим у суботу, 17 листопада 2018 року, з 00:45 до 5:30 будуть недоступні операції за допомогою платіжних карток ПАТ «КРЕДОБАНК».
Окрім того, у цей же час, 17 листопада 2018 року з 00:45 до 5:30 будуть недоступні системи КредоДайрект та iFOBS, а також проведення операцій у кіосках самообслуговування Банку.
Просимо врахувати це при плануванні операцій та приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Станом на 10.00 17 листопада kredodireсt досі немає
Шановні користувачі,
просимо вибачення за незручності викликані проведенням планових профілактичних робіт

Szanowni Państwo,
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za niedogodności, związane z wykonywaniem prac profilaktycznych

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Кочевник
 
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