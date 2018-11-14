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банках (гарне і погане) / Кредобанк Кредобанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 179180181182 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Кредобанк 2.9 5 158 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 20 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 27 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 35 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 20% 32 Всього голосів : 158 Додано: Суб 17 лис, 2018 10:00 Re: Кредобанк





!!! ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ: призупинення операцій за платіжними картами та недоступність окремих систем Банку!



14 Листопада 2018



Шановні Клієнти!







Звертаємо Вашу увагу, що на виконання п.5 Постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року щодо переведення обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карт з балансових рахунків 2625/2605/2655 на балансові рахунки 2620/2600/2650 відповідно, у ПАТ «КРЕДОБАНК» відбудеться зміна номерів балансових рахунків.

У зв’язку з цим у суботу, 17 листопада 2018 року, з 00:45 до 5:30 будуть недоступні операції за допомогою платіжних карток ПАТ «КРЕДОБАНК».

Окрім того, у цей же час, 17 листопада 2018 року з 00:45 до 5:30 будуть недоступні системи КредоДайрект та iFOBS, а також проведення операцій у кіосках самообслуговування Банку.

Просимо врахувати це при плануванні операцій та приносимо вибачення за тимчасові незручності.



Станом на 10.00 17 листопада kredodireсt досі немає

Шановні користувачі,

просимо вибачення за незручності викликані проведенням планових профілактичних робіт



Szanowni Państwo,

prosimy przyjąć nasze przeprosiny za niedogodności, związane z wykonywaniem prac profilaktycznych

ІТ-відділ забухав? Тепла лінія обіцяє, що вони протверезіють до 11.00 Цікаво читати про "найстійкіший банк України"Станом на 10.00 17 листопада kredodireсt досі немаєІТ-відділ забухав? Тепла лінія обіцяє, що вони протверезіють до 11.00 Кочевник Повідомлень: 546 З нами з: 16.02.17 Подякував: 94 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 179180181182 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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