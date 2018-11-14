!!! ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ: призупинення операцій за платіжними картами та недоступність окремих систем Банку!
14 Листопада 2018
Шановні Клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що на виконання п.5 Постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року щодо переведення обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карт з балансових рахунків 2625/2605/2655 на балансові рахунки 2620/2600/2650 відповідно, у ПАТ «КРЕДОБАНК» відбудеться зміна номерів балансових рахунків. У зв’язку з цим у суботу, 17 листопада 2018 року, з 00:45 до 5:30 будуть недоступні операції за допомогою платіжних карток ПАТ «КРЕДОБАНК». Окрім того, у цей же час, 17 листопада 2018 року з 00:45 до 5:30 будуть недоступні системи КредоДайрект та iFOBS, а також проведення операцій у кіосках самообслуговування Банку. Просимо врахувати це при плануванні операцій та приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Станом на 10.00 17 листопада kredodireсt досі немає
Шановні користувачі, просимо вибачення за незручності викликані проведенням планових профілактичних робіт
Szanowni Państwo, prosimy przyjąć nasze przeprosiny za niedogodności, związane z wykonywaniem prac profilaktycznych
ІТ-відділ забухав? Тепла лінія обіцяє, що вони протверезіють до 11.00
Доброго дня, Хочеться задати питання до розробників ПО КредоДирект: Яким криворуким дебілом треба бути, щоб зробити автопролонгацию депозиту без дострокового розірвання? Функціонал який є в КредоДиректі по факту не працює, тип депозиту змінити неможливо. Що робити?
в день окончания депозита там появляется дополнительная кнопочка типа "выплатить" или шото в этом вроде. даже если не появляется, можно выплатить по обычной кнопочке в день окончания -все %%% начислят как положено и выплатят
Отримав відповідь з банку. Так, нажаль це бай дизайн, якщо депозит на рік то є рівно одинь день на рік, щоб забрати гроші. Інакше автопролонгація, без можливості розірвання. Буде мені уроком, ніколи не зв'язуватися з ідіотами, і шукати інший банк.
ivan_naumeiko написав:Отримав відповідь з банку. Так, нажаль це бай дизайн, якщо депозит на рік то є рівно одинь день на рік, щоб забрати гроші. Інакше автопролонгація, без можливості розірвання. Буде мені уроком, ніколи не зв'язуватися з ідіотами, і шукати інший банк.
так ДО окончания депо мона звякнуть на КЦ и отменить пролонгацию, они с голоса тоже заявку принимают Конечно по-дурацки это все сделано