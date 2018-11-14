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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:00

Re: Кредобанк

Цікаво читати про "найстійкіший банк України"


!!! ДО УВАГИ КЛІЄНТІВ: призупинення операцій за платіжними картами та недоступність окремих систем Банку!

14 Листопада 2018

Шановні Клієнти!



Звертаємо Вашу увагу, що на виконання п.5 Постанови НБУ №89 від 11.09.2017 року щодо переведення обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карт з балансових рахунків 2625/2605/2655 на балансові рахунки 2620/2600/2650 відповідно, у ПАТ «КРЕДОБАНК» відбудеться зміна номерів балансових рахунків.
У зв’язку з цим у суботу, 17 листопада 2018 року, з 00:45 до 5:30 будуть недоступні операції за допомогою платіжних карток ПАТ «КРЕДОБАНК».
Окрім того, у цей же час, 17 листопада 2018 року з 00:45 до 5:30 будуть недоступні системи КредоДайрект та iFOBS, а також проведення операцій у кіосках самообслуговування Банку.
Просимо врахувати це при плануванні операцій та приносимо вибачення за тимчасові незручності.

Станом на 10.00 17 листопада kredodireсt досі немає
Шановні користувачі,
просимо вибачення за незручності викликані проведенням планових профілактичних робіт

Szanowni Państwo,
prosimy przyjąć nasze przeprosiny za niedogodności, związane z wykonywaniem prac profilaktycznych

ІТ-відділ забухав? Тепла лінія обіцяє, що вони протверезіють до 11.00
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 17:13

Re: Кредобанк

Представник з гілки вже втік?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:10

  Кочевник написав:Представник з гілки вже втік?


Да, его вирус Петя погубил)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 26.11.2018 р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам, а саме, відміняється незнижувальний залишок по продукту «Кишеня».
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:02

  greenozon написав:Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 26.11.2018 р. у ПАТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам, а саме, відміняється незнижувальний залишок по продукту «Кишеня».

так это 100грн вернут, урря!
А 8% так и останется на остаток или 12% сделают?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:07

Re: Кредобанк

Доброго дня,
Хочеться задати питання до розробників ПО КредоДирект: Яким криворуким дебілом треба бути, щоб зробити автопролонгацию депозиту без дострокового розірвання? Функціонал який є в КредоДиректі по факту не працює, тип депозиту змінити неможливо. Що робити?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 02:27

ivan_naumeiko

в день окончания депозита там появляется дополнительная кнопочка типа "выплатить" или шото в этом вроде.
даже если не появляется, можно выплатить по обычной кнопочке в день окончания -все %%% начислят как положено и выплатят
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:24

Re: Кредобанк

Отримав відповідь з банку. Так, нажаль це бай дизайн, якщо депозит на рік то є рівно одинь день на рік, щоб забрати гроші. Інакше автопролонгація, без можливості розірвання. Буде мені уроком, ніколи не зв'язуватися з ідіотами, і шукати інший банк.
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:48

  ivan_naumeiko написав:Отримав відповідь з банку. Так, нажаль це бай дизайн, якщо депозит на рік то є рівно одинь день на рік, щоб забрати гроші. Інакше автопролонгація, без можливості розірвання. Буде мені уроком, ніколи не зв'язуватися з ідіотами, і шукати інший банк.

так ДО окончания депо мона звякнуть на КЦ и отменить пролонгацию, они с голоса тоже заявку принимают
Конечно по-дурацки это все сделано :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:20

Re: Кредобанк

Я думаю це украінська особливість, клієнт завжди повинен пам'ятати, у якій краіні він живе , І НІКОЛИ НЕ ДОВІРЯТИ БАНКУ.
ivan_naumeiko
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