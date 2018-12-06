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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:49
Re: Кредобанк
в наш час довіряти нікому не можна
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:51
Бекас
одній особі можна і треба
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:38
Re: Кредобанк
Випустили новий додаток KredoPay, в плані зручності покраще ніж стара версія.
В підтримці сказали, що Google Pay прикручувати поки не збираються.
Перша транзанкція пройшла з горем пополам, добре, що касир не полінився ще раз ввести суму.
Другу транзанкцію пробував з відкритим додатком - пройшло швидко.
Ну і бонус - обціяють до кінця наступного місяця нарахування в тричі більше балів за транзакнції з KredoPay, що виходить еквівалент 2,45% кешбеку (рахував отак = 1/(12,5*12)*3/0,815)
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:04
Re: Кредобанк
та ну их, луше отак viewtopic.php?p=4513349#p4513349
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:01
1) там достаточно 5 транзанкций, за больше все равно ничего дополнительного не дадут.
2) я зачем то кликнул Term & Condition, и стало страшно участвовать в акции
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:34
Сьогодні нарахували тільки звичайні бонуси , в Мастеркард самі тільки сьогодні про це взнали, так як почали назвонювати клієнти
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