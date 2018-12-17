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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:49

Re: Кредобанк

в наш час довіряти нікому не можна
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:51

Бекас

одній особі можна і треба
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:38

Re: Кредобанк

Випустили новий додаток KredoPay, в плані зручності покраще ніж стара версія.
В підтримці сказали, що Google Pay прикручувати поки не збираються.

Перша транзанкція пройшла з горем пополам, добре, що касир не полінився ще раз ввести суму.
Другу транзанкцію пробував з відкритим додатком - пройшло швидко.

Ну і бонус - обціяють до кінця наступного місяця нарахування в тричі більше балів за транзакнції з KredoPay, що виходить еквівалент 2,45% кешбеку (рахував отак = 1/(12,5*12)*3/0,815)
neex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:04

Re: Кредобанк

  neex написав:Випустили новий додаток KredoPay

та ну их, луше отак viewtopic.php?p=4513349#p4513349
:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:01

  clientage написав:
  neex написав:Випустили новий додаток KredoPay

та ну их, луше отак viewtopic.php?p=4513349#p4513349
:P :P :P

1) там достаточно 5 транзанкций, за больше все равно ничего дополнительного не дадут.
2) я зачем то кликнул Term & Condition, и стало страшно участвовать в акции :-)
neex
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:34

  neex написав:Ну і бонус - обціяють до кінця наступного місяця нарахування в тричі більше балів за транзакнції з KredoPay, що виходить еквівалент 2,45% кешбеку (рахував отак = 1/(12,5*12)*3/0,815)

Сьогодні нарахували тільки звичайні бонуси :-(, в Мастеркард самі тільки сьогодні про це взнали, так як почали назвонювати клієнти :-)
neex
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:39

Re: Кредобанк

І що, оплата КредоПеєм не дає потрійні бали в рівордсі?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:57

Кредо відчув смак св'ята - підвищення депо %
буквально сьогодні при відкритті піврічного депо в Кредодайректі -

Зображення


на оф.сайті - вже висять оновлені

https://www.kredobank.com.ua/stavky/fiz ... 11380.html

Нагадайка
+1% за відкриття в ІБ
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:50

Маленький сюрпрайз від Кредо - в результаті переходу 2625 -> 2620
https://prnt.sc/lw7gz8


в ІБ загубилась історія... :(
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 08:33

Re: Кредобанк

Ну все ж логічно. До того по рахунку 2620... ніяких операцій не було.
Л - логіка бидлокодерів.
Кочевник
 
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