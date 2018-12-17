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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:04

Кочевник

якщо виписка по старому рахунку лише в відділенні та ще й за гроші - тоді все ясно :)
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:50

  greenozon написав:Кредо відчув смак св'ята - підвищення депо %
буквально сьогодні при відкритті піврічного депо в Кредодайректі -
на оф.сайті - вже висять оновлені

https://www.kredobank.com.ua/stavky/fiz ... 11380.html

Нагадайка
+1% за відкриття в ІБ
+1% за пакет VIP


Хм, в мене чомусь не оновлені, а ще від жовтня

> Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
bor
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:48

bor
по факту було два оновлення
1.10 як зазначено на сайті Кредо і ще десь пару днів тому
Загалом % дуже смачні, вважаю (якщо ІБ + ВІП = +2%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:53

  greenozon написав:bor
по факту було два оновлення
1.10 як зазначено на сайті Кредо і ще десь пару днів тому
Загалом % дуже смачні, вважаю (якщо ІБ + ВІП = +2%)

Але поповнення немає нажаль.
Sagittarius
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