Кочевник
якщо виписка по старому рахунку лише в відділенні та ще й за гроші - тоді все ясно
Нове джерело доходів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 13:04
Кочевник
якщо виписка по старому рахунку лише в відділенні та ще й за гроші - тоді все ясно
Нове джерело доходів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:50
Хм, в мене чомусь не оновлені, а ще від жовтня
> Оновлені процентні ставки вступають в дію з 01.10.2018
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:48
bor
по факту було два оновлення
1.10 як зазначено на сайті Кредо і ще десь пару днів тому
Загалом % дуже смачні, вважаю (якщо ІБ + ВІП = +2%)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:53
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