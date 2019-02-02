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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 2.9 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:04

Re: Кредобанк

  gonzo написав:вейфопей

Шо за контора?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:55

  neex написав:На новому сайті ще й не всі посилання працюють.
Те що треба було знайшов на старій версії https://old.kredobank.com.ua/


старий сайт не оновлюють
зі всіх посилань
http://prntscr.com/mfyj3y


сипеться якась ругань виду

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.
Your support ID is: 4830678966845701219


а де цей новий сайт,
чому його в Кредодайректі не додали?
+50грн !
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