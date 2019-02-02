Шо за контора?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 12:04
Re: Кредобанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:55
старий сайт не оновлюють
зі всіх посилань
сипеться якась ругань виду
The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.
Your support ID is: 4830678966845701219
а де цей новий сайт,
чому його в Кредодайректі не додали?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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