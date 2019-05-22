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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 160
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:56

«Кредобанк» запровадив можливість отримання на платіжні карти Mastercard банку миттєвих переказів з карток європейських банків. Відтепер клієнти «Кредобанку» — держателі карт Mastercard можуть переказати кошти з карти Mastercard будь-якого європейського банку, які будуть зараховані на карту протягом однієї хвилини. З нагоди старту сервісу переказ здійснюється без комісії та конвертацій.

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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2019 06:39

Re: Кредобанк

Расєя - це Європа?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 18:03

Re: Кредобанк

Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 18:11

  Lazy написав:Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.

А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
А кредиток у Пшека нема :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 18:34

      Кочевник написав:Расєя - це Європа?

    До Уралу буде під Європою, а після Уралу буде під Китаєм. :)
    ПреЗЕдент...наш слуга
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    Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:40

    Re: Кредобанк

    clientage написав:
      Lazy написав:Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.

    А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
    А кредиток у Пшека нема :mrgreen:
    А в чем проблема дебеткой оплачивать? У банка есть калечная софтина для смартфонов с NFC, любую карту банка подвязать можно.
    Lazy
     
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    Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 09:53

      Lazy написав:
    clientage написав:
      Lazy написав:Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.

    А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
    А кредиток у Пшека нема :mrgreen:
    А в чем проблема дебеткой оплачивать? У банка есть калечная софтина для смартфонов с NFC, любую карту банка подвязать можно.


    Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).
    antey718
     
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    Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:35

      antey718 написав:Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).

    Через Mastercard Rewards у кредо виходить еквівалент кешбеку 0.8%
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    Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:57

    Re: Кредобанк

      antey718 написав:Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).

    Та даже оплата кредиткой с грейсом 62дн и без КБ приносит 1..1.5% профиту рачительному хозяину
    ... делайте хоть что-нибудь!
    clientage
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