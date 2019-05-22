Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:56
«Кредобанк» запровадив можливість отримання на платіжні карти Mastercard банку миттєвих переказів з карток європейських банків. Відтепер клієнти «Кредобанку» — держателі карт Mastercard можуть переказати кошти з карти Mastercard будь-якого європейського банку, які будуть зараховані на карту протягом однієї хвилини. З нагоди старту сервісу переказ здійснюється без комісії та конвертацій.
https://www.ipay.ua/ua/crossborder/kredobank
greenozon
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Додано: Суб 20 кві, 2019 06:39
Расєя - це Європа?
Кочевник
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Додано: Сер 15 тра, 2019 18:03
Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.
Lazy
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Додано: Сер 15 тра, 2019 18:11
Lazy написав:
Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.
А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
А кредиток у Пшека нема
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 15 тра, 2019 18:34
Кочевник написав:
Расєя - це Європа?
До Уралу буде під Європою, а після Уралу буде під Китаєм.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:40
clientage написав: Lazy написав:
Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.
А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
А кредиток у Пшека нема
А в чем проблема дебеткой оплачивать? У банка есть калечная софтина для смартфонов с NFC, любую карту банка подвязать можно.
Lazy
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Додано: Чет 16 тра, 2019 09:53
Lazy написав: clientage написав: Lazy написав:
Банк до сих пор не интегрировался с Google Pay, интересно какие планы руководства на этот счет.
А шо мона оплачивать дебеткой, да ещё и без КБ? Дебетки предназначены для обслуживания депозитов.
А кредиток у Пшека нема
А в чем проблема дебеткой оплачивать? У банка есть калечная софтина для смартфонов с NFC, любую карту банка подвязать можно.
Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).
antey718
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Додано: Сер 22 тра, 2019 21:35
antey718 написав:
Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).
Через Mastercard Rewards у кредо виходить еквівалент кешбеку 0.8%
neex
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Додано: Чет 23 тра, 2019 06:57
antey718 написав:
Проблемы нет, просто на форуме тусуются заядлые кешбечники-грейсовики, поэтому оплата дебеткой без кешбека считается здесь зашкваром )).
Та даже оплата кредиткой с грейсом 62дн и без КБ приносит 1..1.5% профиту рачительному хозяину
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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