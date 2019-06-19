-1% на річний депо Прибутковий
3 і 6 міс ще тримаються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:45
пішла обратка
-1% на річний депо Прибутковий
3 і 6 міс ще тримаються
+50грн !
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Додано: Сер 19 чер, 2019 22:39
відповім сам собі зі свого досвіду.
завітав до відділення, отримав миттєву карту Złotówka. одразу в касі поповнив рахунок на 1000 zl.
приїхав до Польщі, зняв карткою з рахунку 1000 zl в банкоматі PKO.
жодних комісій за трансфер.
щоб покласти в Україні в касі на свій рахунок картка не потрібна. тільки ідентифікація (паспорт).
щоб зняти злоті в Польщі потрібна тільки карта.
мабуть, ідеальний варіант, коли треба рідним передати гроші в Польщу: відправник тут, а його картка у рідних там. тут кладеш, там знімають (телепорт злотих).
кредобанку — залік!
Додано: Чет 20 чер, 2019 12:01
Prestol
ну это тока , если у вас дети учатся в польше )
обычно от туда сюда шлют, а не от сюда туда )
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Додано: Чет 20 чер, 2019 13:08
Шлях з Польщі до Неньки України в якій ціні?
За Голос...наш голос
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Додано: Чет 20 чер, 2019 14:59
да и есть варианты получше, чем покупать наличный злотый дорого в украине, класть на карту, а потом снимать его в польше
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:07
Варіанти в студію...в методичку... хто товар з Польщі возить.
За Голос...наш голос
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