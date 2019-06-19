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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 161
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:45

пішла обратка

-1% на річний депо Прибутковий
3 і 6 міс ще тримаються :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:39

  Prestol написав:
  greenozon написав:«Кредобанк» змінює умови обслуговування карти в польських злотих «Złotówka», яка дозволяє безкоштовно отримувати готівку в банкоматах України та Польщі та отримувати перекази з Польщі за зниженим тарифом.
Відтепер отримати карту «Złotówka» можна безкоштовно та за кілька хвилин.

чи я правильно розумію?..
1) я йду в Кредобанк і кладу готівкові 5000 злотих собі на злотувку.
2) їду в Польщу і знімаю в банкоматі PKO свої 5000 злотих готівкою.
...і банки нічого за це не беруть?


відповім сам собі зі свого досвіду.
завітав до відділення, отримав миттєву карту Złotówka. одразу в касі поповнив рахунок на 1000 zl.
приїхав до Польщі, зняв карткою з рахунку 1000 zl в банкоматі PKO.
жодних комісій за трансфер.
щоб покласти в Україні в касі на свій рахунок картка не потрібна. тільки ідентифікація (паспорт).
щоб зняти злоті в Польщі потрібна тільки карта.
мабуть, ідеальний варіант, коли треба рідним передати гроші в Польщу: відправник тут, а його картка у рідних там. тут кладеш, там знімають (телепорт злотих). 8)
кредобанку — залік!
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:01

Prestol

ну это тока , если у вас дети учатся в польше )
обычно от туда сюда шлют, а не от сюда туда )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 13:08

  Prestol написав:
  Prestol написав:
  greenozon написав:«Кредобанк» змінює умови обслуговування карти в польських злотих «Złotówka», яка дозволяє безкоштовно отримувати готівку в банкоматах України та Польщі та отримувати перекази з Польщі за зниженим тарифом.
Відтепер отримати карту «Złotówka» можна безкоштовно та за кілька хвилин.

чи я правильно розумію?..
1) я йду в Кредобанк і кладу готівкові 5000 злотих собі на злотувку.
2) їду в Польщу і знімаю в банкоматі PKO свої 5000 злотих готівкою.
...і банки нічого за це не беруть?


відповім сам собі зі свого досвіду.
завітав до відділення, отримав миттєву карту Złotówka. одразу в касі поповнив рахунок на 1000 zl.
приїхав до Польщі, зняв карткою з рахунку 1000 zl в банкоматі PKO.
жодних комісій за трансфер.
щоб покласти в Україні в касі на свій рахунок картка не потрібна. тільки ідентифікація (паспорт).
щоб зняти злоті в Польщі потрібна тільки карта.
мабуть, ідеальний варіант, коли треба рідним передати гроші в Польщу: відправник тут, а його картка у рідних там. тут кладеш, там знімають (телепорт злотих). 8)
кредобанку — залік!

Шлях з Польщі до Неньки України в якій ціні?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:59

  IMPRINTER написав:Prestol

ну это тока , если у вас дети учатся в польше )
обычно от туда сюда шлют, а не от сюда туда )

да и есть варианты получше, чем покупать наличный злотый дорого в украине, класть на карту, а потом снимать его в польше ;-)
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:07

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Prestol

ну это тока , если у вас дети учатся в польше )
обычно от туда сюда шлют, а не от сюда туда )

да и есть варианты получше, чем покупать наличный злотый дорого в украине, класть на карту, а потом снимать его в польше ;-)

Варіанти в студію...в методичку... хто товар з Польщі возить. :)
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