greenozon написав:«Кредобанк» змінює умови обслуговування карти в польських злотих «Złotówka», яка дозволяє безкоштовно отримувати готівку в банкоматах України та Польщі та отримувати перекази з Польщі за зниженим тарифом. Відтепер отримати карту «Złotówka» можна безкоштовно та за кілька хвилин.
чи я правильно розумію?.. 1) я йду в Кредобанк і кладу готівкові 5000 злотих собі на злотувку. 2) їду в Польщу і знімаю в банкоматі PKO свої 5000 злотих готівкою. ...і банки нічого за це не беруть?
відповім сам собі зі свого досвіду. завітав до відділення, отримав миттєву карту Złotówka. одразу в касі поповнив рахунок на 1000 zl. приїхав до Польщі, зняв карткою з рахунку 1000 zl в банкоматі PKO. жодних комісій за трансфер. щоб покласти в Україні в касі на свій рахунок картка не потрібна. тільки ідентифікація (паспорт). щоб зняти злоті в Польщі потрібна тільки карта. мабуть, ідеальний варіант, коли треба рідним передати гроші в Польщу: відправник тут, а його картка у рідних там. тут кладеш, там знімають (телепорт злотих). кредобанку — залік!
greenozon написав:«Кредобанк» змінює умови обслуговування карти в польських злотих «Złotówka», яка дозволяє безкоштовно отримувати готівку в банкоматах України та Польщі та отримувати перекази з Польщі за зниженим тарифом. Відтепер отримати карту «Złotówka» можна безкоштовно та за кілька хвилин.
чи я правильно розумію?.. 1) я йду в Кредобанк і кладу готівкові 5000 злотих собі на злотувку. 2) їду в Польщу і знімаю в банкоматі PKO свої 5000 злотих готівкою. ...і банки нічого за це не беруть?
відповім сам собі зі свого досвіду. завітав до відділення, отримав миттєву карту Złotówka. одразу в касі поповнив рахунок на 1000 zl. приїхав до Польщі, зняв карткою з рахунку 1000 zl в банкоматі PKO. жодних комісій за трансфер. щоб покласти в Україні в касі на свій рахунок картка не потрібна. тільки ідентифікація (паспорт). щоб зняти злоті в Польщі потрібна тільки карта. мабуть, ідеальний варіант, коли треба рідним передати гроші в Польщу: відправник тут, а його картка у рідних там. тут кладеш, там знімають (телепорт злотих). кредобанку — залік!
Шлях з Польщі до Неньки України в якій ціні?
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