на офсайті в секції карти розписаний алгоритм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:08
Re: Кредобанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56
Чот алгоритма тут никакого не вижу
Имелось ввиду, учитывается ли при получении КЛ, кроме всего прочего: депозиты, ВИП-статус, стаж сотрудничества
... делайте хоть что-нибудь!
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