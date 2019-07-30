на офсайті в секції карти розписаний алгоритм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:08
Re: Кредобанк
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56
Чот алгоритма тут никакого не вижу
Имелось ввиду, учитывается ли при получении КЛ, кроме всего прочего: депозиты, ВИП-статус, стаж сотрудничества
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03
Там було написано - приносиш довідку про доходи (напр з-п) і маєш рівень Н
якщо за ост рік - маєш М
і тд
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:00
Шановні Клієнти!
Повідомляємо Вам про те, що з 01.08.2019 р. у АТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам.
Зміни застосовуються до діючих та нових клієнтів. З тарифами можна ознайомитись за посиланням:
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення Банку або до Вашого менеджера.
Додано: Суб 27 лип, 2019 07:36
Що помінялось, то крім підвищeння суми бeзкоштовного зняття для пакeту VIP не знайшов нічого.
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:49
Re: Кредобанк
Похоже теперь нельзя перечислить на карту ежемесячную сумму и не платить комиссию. Для этого нужно обязательно рассчитываться картой на указанную сумму.
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