Повідомляємо Вам про те, що з 01.08.2019 р. у АТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам. Зміни застосовуються до діючих та нових клієнтів. З тарифами можна ознайомитись за посиланням: https://kredobank.com.ua/info/tarifi-ta-komisiyi За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення Банку або до Вашого менеджера.
Повідомляємо Вам про те, що з 01.08.2019 р. у АТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам. Зміни застосовуються до діючих та нових клієнтів. З тарифами можна ознайомитись за посиланням: https://kredobank.com.ua/info/tarifi-ta-komisiyi За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення Банку або до Вашого менеджера.
Що помінялось, то крім підвищeння суми бeзкоштовного зняття для пакeту VIP не знайшов нічого.