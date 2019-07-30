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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 161
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:08

Re: Кредобанк

  clientage написав:Нуна еще понять как они КЛ наливают

на офсайті в секції карти розписаний алгоритм
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56

  greenozon написав:
  clientage написав:Нуна еще понять как они КЛ наливают

на офсайті в секції карти розписаний алгоритм

Чот алгоритма тут никакого не вижу
Имелось ввиду, учитывается ли при получении КЛ, кроме всего прочего: депозиты, ВИП-статус, стаж сотрудничества :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:03

Там було написано - приносиш довідку про доходи (напр з-п) і маєш рівень Н
якщо за ост рік - маєш М
і тд
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:00

Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 01.08.2019 р. у АТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам.
Зміни застосовуються до діючих та нових клієнтів. З тарифами можна ознайомитись за посиланням: https://kredobank.com.ua/info/tarifi-ta-komisiyi
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення Банку або до Вашого менеджера.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:36

  greenozon написав:Шановні Клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що з 01.08.2019 р. у АТ «КРЕДОБАНК» впроваджуються зміни до тарифів фізичним особам.
Зміни застосовуються до діючих та нових клієнтів. З тарифами можна ознайомитись за посиланням: https://kredobank.com.ua/info/tarifi-ta-komisiyi
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення Банку або до Вашого менеджера.

Що помінялось, то крім підвищeння суми бeзкоштовного зняття для пакeту VIP не знайшов нічого.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:49

Re: Кредобанк

Похоже теперь нельзя перечислить на карту ежемесячную сумму и не платить комиссию. Для этого нужно обязательно рассчитываться картой на указанную сумму.
renegade
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:15

  renegade написав:Похоже теперь нельзя перечислить на карту ежемесячную сумму и не платить комиссию. Для этого нужно обязательно рассчитываться картой на указанную сумму.

Нет, это условие осталось как и раньше.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:54

  renegade написав:Похоже теперь нельзя перечислить на карту ежемесячную сумму и не платить комиссию. Для этого нужно обязательно рассчитываться картой на указанную сумму.

Проверим в августе
никому не верю
sens
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