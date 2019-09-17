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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 161
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 13:08

Шановні клієнти,

Інформуємо, що з 05.08.2019 року в Україні впроваджується міжнародний формат номеру рахунку (IBAN).

У зв’язку з чим 03.08.2019 будуть встановлюватися зміни в інформаційних системах Банку. У період виконання змін передбачаються тимчасові перерви в роботі iFOBS, KredoDirect і терміналів самообслуговування.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:06

  STIGA написав:эту кредитку реально получить не клиенту банка?


для Креді Агріколь цілком можливо - там бали тільки за розрахунки, але й 10 грн, а не 12
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:21

Посміхнула фраза банку в ІБ про безкоштовну заміну рахунків
:lol:

https://kredodirect.com.ua/img/web/740x85.jpg
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:05

Знову впали ставки по грн депозитах (3, 6 міс)
незначно, але тенденція на зниження зберігається.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:27

Re: Кредобанк

Кто-то вкурсе где в банкинге можно увидеть IBAN номера? Или банк настолько тормозит что еще не сделал?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:38

gonzo

Зайшов, позаглядав в усіх кутках Кредо-ІБ, нічого не знайшов
зверху висить банер - http://prntscr.com/p7d7u5
картки в ІБ все ще 2620xxx

при кліку на секції Карток - http://prntscr.com/p7d9hq
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:50

Re: Кредобанк

Пишут, что не поддерживают айбан до 1.11.19, но калькулятор зачем-то влепили.
https://kredobank.com.ua/internet-banking/iban
Bosstone
 
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