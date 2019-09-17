Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 сер, 2019 13:08
Шановні клієнти,
Інформуємо, що з 05.08.2019 року в Україні впроваджується міжнародний формат номеру рахунку (IBAN). У зв’язку з чим 03.08.2019 будуть встановлюватися зміни в інформаційних системах Банку. У період виконання змін передбачаються тимчасові перерви в роботі iFOBS, KredoDirect і терміналів самообслуговування.
greenozon
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:06
STIGA написав:
эту кредитку реально получить не клиенту банка?
для Креді Агріколь цілком можливо - там бали тільки за розрахунки, але й 10 грн, а не 12
Basilio2020
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:05
Знову впали ставки по грн депозитах (3, 6 міс)
незначно, але тенденція на зниження зберігається.
greenozon
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:27
Кто-то вкурсе где в банкинге можно увидеть IBAN номера? Или банк настолько тормозит что еще не сделал?
gonzo
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:38
gonzo
Зайшов, позаглядав в усіх кутках Кредо-ІБ, нічого не знайшов
зверху висить банер -
http://prntscr.com/p7d7u5
картки в ІБ все ще 2620xxx
при кліку на секції Карток -
http://prntscr.com/p7d9hq
greenozon
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Додано: Вів 17 вер, 2019 20:50
Пишут, что не поддерживают айбан до 1.11.19, но калькулятор зачем-то влепили.
https://kredobank.com.ua/internet-banking/iban
Bosstone
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