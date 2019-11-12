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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:51
Агаа, не прошло и лет 15
А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?
Подскажите им, шо мона веером нашлёпки ставить, и разным цветом -- оч. наглядно выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:11
clientage написав:
А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?
ще через 15р
PS власне тоже дуже здивувався, бо банк завжди друкував депо лише на сайті.
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greenozon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32
STIGA написав:
эту кредитку реально получить не клиенту банка?
ФОПа з вулиці на 15к послали лісом, хоча все чемно і кредитну історію запитували
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Basilio2020
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Додано: Чет 31 жов, 2019 12:55
Банк зменшив депо %, річні і піврічні, гривня
3 міс без змін
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greenozon
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36
Шановні клієнти!
Повідомляємо вас про те, що з 01 грудня 2019 у АТ «КРЕДОБАНК» зміниться розмір комісійної винагороди на послугу Переказ готівки від фізичних осіб.
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... a2eb23.pdf
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greenozon
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