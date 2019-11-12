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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 161
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
38
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:51

  greenozon написав:Банк намлював пдф-ку із зведеними депо-ставками

https://kredobank.com.ua//public/upload ... 790497.pdf

Агаа, не прошло и лет 15 :) :)
А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?
Подскажите им, шо мона веером нашлёпки ставить, и разным цветом -- оч. наглядно выходит :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:11

Re: Кредобанк

  clientage написав:А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?


ще через 15р :)

PS власне тоже дуже здивувався, бо банк завжди друкував депо лише на сайті.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32

не дає (с)

  STIGA написав:эту кредитку реально получить не клиенту банка?

ФОПа з вулиці на 15к послали лісом, хоча все чемно і кредитну історію запитували
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:55

Банк зменшив депо %, річні і піврічні, гривня
3 міс без змін
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36

Шановні клієнти!

Повідомляємо вас про те, що з 01 грудня 2019 у АТ «КРЕДОБАНК» зміниться розмір комісійної винагороди на послугу Переказ готівки від фізичних осіб.

Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... a2eb23.pdf
+50грн !
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