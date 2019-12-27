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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:51
Агаа, не прошло и лет 15
А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?
Подскажите им, шо мона веером нашлёпки ставить, и разным цветом -- оч. наглядно выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:11
clientage написав:
А де ещё одна нашлепка "+1%" для ВИПоффффф?
ще через 15р
PS власне тоже дуже здивувався, бо банк завжди друкував депо лише на сайті.
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greenozon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 15:32
STIGA написав:
эту кредитку реально получить не клиенту банка?
ФОПа з вулиці на 15к послали лісом, хоча все чемно і кредитну історію запитували
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Basilio2020
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Додано: Чет 31 жов, 2019 12:55
Банк зменшив депо %, річні і піврічні, гривня
3 міс без змін
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36
Шановні клієнти!
Повідомляємо вас про те, що з 01 грудня 2019 у АТ «КРЕДОБАНК» зміниться розмір комісійної винагороди на послугу Переказ готівки від фізичних осіб.
Зміни застосовуються до діючих та нових договорів.https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... a2eb23.pdf
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Додано: Пон 09 гру, 2019 13:01
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:08
не пройшло і 10 днів... знову -1% до депоставок.. (https://kredobank.com.ua/private/depozy ... rybutkovyi
кумулятивний пдф не знайшов
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greenozon
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Додано: П'ят 20 гру, 2019 18:43
пусть по лежит на Кишене,в ИБ поперебрасывать до 10000 грн без комиссии,или в МИБ или..' там где 18,5+++%
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:08
Обожаю цей банк особливо новини типу цієї, де жодної конкретики, по лінку - десятки документів, шукай типу сам
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Шановні клієнти!
Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 змінюються правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк».
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення банку.
Нові правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам можете переглянути ТУТ.https://kredobank.com.ua/info/dokumenti ... -kliyentam
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greenozon
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