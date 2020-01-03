Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 у АТ «Кредобанк» буде впроваджено нову пакетну пропозицію «ELITE» для фізичних осіб.
Зміни застосовуються до нових договорів. З тарифами можна ознайомитись ТУТ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40
Шановні клієнти!
Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 у АТ «Кредобанк» буде впроваджено нову пакетну пропозицію «ELITE» для фізичних осіб.
Зміни застосовуються до нових договорів. З тарифами можна ознайомитись ТУТ.
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