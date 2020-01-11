Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 у АТ «Кредобанк» буде впроваджено нову пакетну пропозицію «ELITE» для фізичних осіб.
Зміни застосовуються до нових договорів. З тарифами можна ознайомитись ТУТ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40
Шановні клієнти!
Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 у АТ «Кредобанк» буде впроваджено нову пакетну пропозицію «ELITE» для фізичних осіб.
Зміни застосовуються до нових договорів. З тарифами можна ознайомитись ТУТ.
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:47
IBAN и onlinebanking
IBAN так и не появился в реквищитах старого KredoDirect (в отделение не хочется идти)
Зато ввели новое приложение и онлайн версию , детали по ссылке:
Новий онлайн-банкінг (beta)
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:51
Re: Кредобанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:13
вау! оце так ход конем!
не очікував такого від ортодоксів поляків!
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
Re: Кредобанк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17
Знайшов "Банківську Таємницю" !
на сайті такого не дають, лише в кредодіректі старом по великом блату
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56
** Приложуха показывает реквизиты с IBAN
*** Да, выписку показывает только с начала января
****Можно поменять ПИН
*****Даже показывает текущий баланс бонусов в MC Rewards
******Чат с банком
Разрабы PayForce , думаю, смогут допилить нормально.
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