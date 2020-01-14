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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:40

Шановні клієнти!
Повідомляємо вам про те, що з 1 січня 2020 у АТ «Кредобанк» буде впроваджено нову пакетну пропозицію «ELITE» для фізичних осіб.

Зміни застосовуються до нових договорів. З тарифами можна ознайомитись ТУТ.
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... hnykh-osib
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:47

IBAN и onlinebanking

IBAN так и не появился в реквищитах старого KredoDirect (в отделение не хочется идти)

Зато ввели новое приложение и онлайн версию , детали по ссылке:

Новий онлайн-банкінг (beta)
https://kredobank.com.ua/internet-banki ... ne-banking
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:51

Re: Кредобанк

  STIGA написав:Новий онлайн-банкінг (beta)

Виписку не хоче формувати більше місяця.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:13

  STIGA написав:IBAN так и не появился в реквищитах старого KredoDirect (в отделение не хочется идти)

Зато ввели новое приложение и онлайн версию , детали по ссылке:

Новий онлайн-банкінг (beta)
https://kredobank.com.ua/internet-banki ... ne-banking


вау! оце так ход конем!
не очікував такого від ортодоксів поляків!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Re: Кредобанк

  greenozon написав:оце так ход конем!

Коня не побачив...поки.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:17

Знайшов "Банківську Таємницю" ! :)

https://kredobank.com.ua//public/upload ... 68d3bc.pdf

на сайті такого не дають, лише в кредодіректі старом по великом блату :mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:56

  Квесторе_поверніться написав:
  STIGA написав:Новий онлайн-банкінг (beta)

Виписку не хоче формувати більше місяця.


** Приложуха показывает реквизиты с IBAN
*** Да, выписку показывает только с начала января
****Можно поменять ПИН
*****Даже показывает текущий баланс бонусов в MC Rewards
******Чат с банком

Разрабы PayForce , думаю, смогут допилить нормально.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:12

ех... недопрацювали
дані для входу кредодайректа не пускають в супер новий ІБ - http://prntscr.com/qmcat7

видать треба наново реєструватись
:cry:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:15

  greenozon написав:ех... недопрацювали
дані для входу кредодайректа не пускають в супер новий ІБ - http://prntscr.com/qmcat7

видать треба наново реєструватись
:cry:


О новой регистрации по фин номеру прямо указывается в описании на сайте
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:31

якщо я вірно зрозумів, старий кредодірект ІБ скоро буде RIP
http://prntscr.com/qo5pem

в новому - зареєструвався, але не бачу наразі можливості відкривати депозити (існуючі - бачу)
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