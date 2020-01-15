платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23
Починаю "оглядуватись" в новому Кредо ІБ, нічо так хочу вам сказати, колеги!
платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
+50грн !
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