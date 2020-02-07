платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23
Починаю "оглядуватись" в новому Кредо ІБ, нічо так хочу вам сказати, колеги!
платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:20
Депо ставки далі валяться... єтіть
-1%
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:31
Шановні клієнти, повідомляємо вам про те, що з 17 лютого 2020 року змінюються правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк».
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення банку. Нові правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам можете переглянути в розділі «Документи та правила».
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