платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23
Починаю "оглядуватись" в новому Кредо ІБ, нічо так хочу вам сказати, колеги!
платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
заодно є зручний
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:20
Депо ставки далі валяться... єтіть
-1%
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:31
Шановні клієнти, повідомляємо вам про те, що з 17 лютого 2020 року змінюються правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк».
За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення банку. Нові правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам можете переглянути в розділі «Документи та правила».
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:01
Re: Кредобанк
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:16
Шановні Клієнти!
Повідомляємо вас про те, що з 25.02.2020 у Кредобанку вступають в дію нові відсоткові ставки на залишок коштів на рахунку ощадний рахунок «Кишеня», ощадний рахунок «Кишеня пенсійний» та вклад на вимогу «Кишеня» в національній валюті.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24
і опять єтіть
-1%
Додано: Суб 15 лют, 2020 07:49
нащо у кожній гілці писати про поступове зниження відсоткової ставки? Всім зрозуміло,що Зєкомандос грає у "чорний ящик",бо іншого сценарію не може бути. Очікуємо на нові ВА та (або) стрімку інфляцію по всій країні. Не буде продажу землі-не буде жодних інвестицій
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:29
Re: Кредобанк
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 15 лют, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:35
Re: Кредобанк
для пост-аналізу ну і для.. нащадків
у вас є продукти-каркти-рахунки в цьому банку?
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