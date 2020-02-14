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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:23

Починаю "оглядуватись" в новому Кредо ІБ, нічо так хочу вам сказати, колеги!
платіж на вихід із банку - обробили за 15 хв
https://prnt.sc/qon54v

заодно є зручний http://prntscr.com/qon7p4 механізм "шаблонізаці" - щоб не вбивати довжелезний ІБАН і решту реквізитві пальцями :)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:20

Депо ставки далі валяться... єтіть

-1%

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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:31

Шановні клієнти, повідомляємо вам про те, що з 17 лютого 2020 року змінюються правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк».

За більш детальною інформацією просимо звертатися до найближчого відділення банку. Нові правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам можете переглянути в розділі «Документи та правила».
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:01

Re: Кредобанк

  greenozon написав:комплексних банківських послуг

Это те что мелким шрифтом никто не читает...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:16

Шановні Клієнти!

Повідомляємо вас про те, що з 25.02.2020 у Кредобанку вступають в дію нові відсоткові ставки на залишок коштів на рахунку ощадний рахунок «Кишеня», ощадний рахунок «Кишеня пенсійний» та вклад на вимогу «Кишеня» в національній валюті.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 22:24

  greenozon написав:Депо ставки далі валяться... єтіть

-1%

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 55aed2.pdf


і опять єтіть

-1%

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... d26644.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 07:49

  greenozon написав:
  greenozon написав:Депо ставки далі валяться... єтіть

-1%

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 55aed2.pdf


і опять єтіть

-1%

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... d26644.pdf
нащо у кожній гілці писати про поступове зниження відсоткової ставки? Всім зрозуміло,що Зєкомандос грає у "чорний ящик",бо іншого сценарію не може бути. Очікуємо на нові ВА та (або) стрімку інфляцію по всій країні. Не буде продажу землі-не буде жодних інвестицій
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:29

Re: Кредобанк

  sens написав:Очікуємо на нові ВА

Яка банка перша під ТА?
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 15 лют, 2020 08:49, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:35

Re: Кредобанк

  sens написав:нащо у кожній гілці писати про поступове зниження відсоткової ставки?

для пост-аналізу ну і для.. нащадків :)
у вас є продукти-каркти-рахунки в цьому банку?
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