раніше підфарбовували синім кольором і було зрозуміло, але цього разу щось полінились
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:26
раніше підфарбовували синім кольором і було зрозуміло, але цього разу щось полінились
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:26
Кредобанк змінив базові добові ліміти на наступні операції платіжною карткою:
розрахунок в мережі Інтернет (в т.ч. перекази з карти на карту) — до 500 гривень;
видача готівки в банкоматах за картками імітованими банком — до 20 000 гривень;
Зміни діють з 17.02.2020 року.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:31
Допиляли депозитний модуль в новому Кредодіректі до 100%
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:33
Жлоби. Кредитку депозитчику отримати тут ледь не як в Укрексімбанку: купа документів без гарантій
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:37
Basilio2020
конкретно по лімітах - їх можна легко змінити (підняти) в старому КредоДайректі (ІБ банку)
про кредитку - згідний, жосткий контроль-скоринг
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:57
кого они имитируют?
у Львове что-то совсем стало плохо с укр.мовой ... куда смотрит мовный омбутсмен, фарионша и ницой?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:03
Re: Кредобанк
Кстати по кредитке теперь грейс не до 55, а до 62 дней. Интересно, когда ж поменяли?
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