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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:26

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:комплексних банківських послуг

Это те что мелким шрифтом никто не читает...



раніше підфарбовували синім кольором і було зрозуміло, але цього разу щось полінились
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:26

Кредобанк змінив базові добові ліміти на наступні операції платіжною карткою:

розрахунок в мережі Інтернет (в т.ч. перекази з карти на карту) — до 500 гривень;
видача готівки в банкоматах за картками імітованими банком — до 20 000 гривень;

Зміни діють з 17.02.2020 року.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:31

Допиляли депозитний модуль в новому Кредодіректі до 100%


https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -smartfoni
:!:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:33

  greenozon написав:Кредобанк змінив базові добові ліміти на наступні операції платіжною карткою:

розрахунок в мережі Інтернет (в т.ч. перекази з карти на карту) — до 500 гривень;
видача готівки в банкоматах за картками імітованими банком — до 20 000 гривень;

Зміни діють з 17.02.2020 року.


Жлоби. Кредитку депозитчику отримати тут ледь не як в Укрексімбанку: купа документів без гарантій
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:37

Basilio2020

конкретно по лімітах - їх можна легко змінити (підняти) в старому КредоДайректі (ІБ банку)

про кредитку - згідний, жосткий контроль-скоринг
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:57

  greenozon написав:Кредобанк змінив базові добові ліміти на наступні операції платіжною карткою:

розрахунок в мережі Інтернет (в т.ч. перекази з карти на карту) — до 500 гривень;
видача готівки в банкоматах за картками імітованими банком — до 20 000 гривень;

Зміни діють з 17.02.2020 року.


кого они имитируют?
у Львове что-то совсем стало плохо с укр.мовой ... куда смотрит мовный омбутсмен, фарионша и ницой?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:03

Re: Кредобанк

Кстати по кредитке теперь грейс не до 55, а до 62 дней. Интересно, когда ж поменяли?
gav
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:08

Теперь в старом Кредодирект нельзя пополнить депозит со своего счёта. В новом не регистрирует. Надо звонить или идти в банк. Для перевода в Кредоонлайн на депозит надо знать номер в IBAN . В программе его нет.... Сама идея, усложнить пополнение своего депозита выглядит глупостью.
Drive
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 02:43

  Drive написав:Теперь в старом Кредодирект нельзя пополнить депозит со своего счёта. В новом не регистрирует. Надо звонить или идти в банк. Для перевода в Кредоонлайн на депозит надо знать номер в IBAN . В программе его нет.... Сама идея, усложнить пополнение своего депозита выглядит глупостью.

Ну почему же? Меньше людей захочет заморачиваться - будет меньше пополнений депозитов, открытых ранее под высокие ставки. Так что для банка какой-то смысл в этом есть.
candidat
 
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