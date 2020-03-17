RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 192193194195

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:52

ukrprom2014
в Кредо да і вверх?
особливо після сьогоднішнього рішення НбУ?!?
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7977
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01

greenozon

Не пугайте! И что сегодня решил НБУ? Конвертировать валютные депозиты в гривну по весёлому курсу?
Amid
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 12.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:02

  Amid написав:greenozon

Не пугайте! И что сегодня решил НБУ? Конвертировать валютные депозиты в гривну по весёлому курсу?


Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7977
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07

greenozon
Шо, опять?

Ну мы подобное неоднократно проходили. Как раз ставки на неадекватных минимумах перед кратными девальвациями.
Amid
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 12.06.08
Подякував: 130 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:52

Кредо видає валюту чи ні?
Ethereum
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 192193194195
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, kreuz, la9, MASolomko, STIGA, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (83009)
18.03.2020 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.