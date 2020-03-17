ukrprom2014
в Кредо да і вверх?
особливо після сьогоднішнього рішення НбУ?!?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:52
ukrprom2014
в Кредо да і вверх?
особливо після сьогоднішнього рішення НбУ?!?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:01
greenozon
Не пугайте! И что сегодня решил НБУ? Конвертировать валютные депозиты в гривну по весёлому курсу?
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:02
Байки про банки і не тільки....
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:07
greenozon
Шо, опять?
Ну мы подобное неоднократно проходили. Как раз ставки на неадекватных минимумах перед кратными девальвациями.
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