Скільки коштує платіж по реквізитах через Кредо дайрект?
П.С. На власному досвіді сьогодні з'ясував, що 10000 сепом без комісії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:29
Скільки коштує платіж по реквізитах через Кредо дайрект?
П.С. На власному досвіді сьогодні з'ясував, що 10000 сепом без комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 21 бер, 2020 00:08
Козак-характерник
в цінових файлах до пакетів, напр -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 кві, 2020 13:18
Кредо теж підтримав модну нині тенденцію - дозволяти використовувати завершені по сроку картки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18
Re: Кредобанк
Порадьте, як обслуговування в Кредо, які підводні камені, чи варто звязуватись з банком. Зацікавили продукти Віп та Еліт. Безкоштовне обслуговування "за умови зарахування регулярних надходжень від 100 000 грн. за поточний календарний місяць" - це означає що достатньо просто за місяць перекинути на картку сумарно 100к (сепом, п2п і т.д. з своїх інших рахунків/карток в інших банках рахується)?
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