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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:29

Скільки коштує платіж по реквізитах через Кредо дайрект?

П.С. На власному досвіді сьогодні з'ясував, що 10000 сепом без комісії. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 00:08

Козак-характерник

в цінових файлах до пакетів, напр - https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e00fbb.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 13:18

Кредо теж підтримав модну нині тенденцію - дозволяти використовувати завершені по сроку картки

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18

Re: Кредобанк

Порадьте, як обслуговування в Кредо, які підводні камені, чи варто звязуватись з банком. Зацікавили продукти Віп та Еліт. Безкоштовне обслуговування "за умови зарахування регулярних надходжень від 100 000 грн. за поточний календарний місяць" - це означає що достатньо просто за місяць перекинути на картку сумарно 100к (сепом, п2п і т.д. з своїх інших рахунків/карток в інших банках рахується)?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:49

Sain_повернувся
саме так, як користаю СЕП, причому можна закидати багатьма траншами на протязі місяця (за п2п не скажу - не користав)

щодо віп чи еліт - великої різниці не бачу (ви бачите?),
проте мін сумма для 0 грн обслуговування відрізняється майже на порядок
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 16:52

  greenozon написав:Sain_повернувся
саме так, як користаю СЕП, причому можна закидати багатьма траншами на протязі місяця (за п2п не скажу - не користав)

щодо віп чи еліт - великої різниці не бачу (ви бачите?),
проте мін сумма для 0 грн обслуговування відрізняється майже на порядок
:)

Різниця між ними відповідно до тарифів - лише відсутність комісії за конвертацію валюти в Еліті. Я правильно розумію, що п2п сторонніми сервісами з такої картки без комісії?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:34

  Sain_повернувся написав:
  greenozon написав:Sain_повернувся
саме так, як користаю СЕП, причому можна закидати багатьма траншами на протязі місяця (за п2п не скажу - не користав)

щодо віп чи еліт - великої різниці не бачу (ви бачите?),
проте мін сумма для 0 грн обслуговування відрізняється майже на порядок
:)

Різниця між ними відповідно до тарифів - лише відсутність комісії за конвертацію валюти в Еліті. Я правильно розумію, що п2п сторонніми сервісами з такої картки без комісії?


Вірно без комісії, але будьте готові що вони часто блокують p2p на великі суми, треба телефонувати та знімати ліміт на p2p окремо.
antey718
 
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