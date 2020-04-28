Скільки коштує платіж по реквізитах через Кредо дайрект?
П.С. На власному досвіді сьогодні з'ясував, що 10000 сепом без комісії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 бер, 2020 12:29
Скільки коштує платіж по реквізитах через Кредо дайрект?
П.С. На власному досвіді сьогодні з'ясував, що 10000 сепом без комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 21 бер, 2020 00:08
Козак-характерник
в цінових файлах до пакетів, напр -
Додано: Сер 01 кві, 2020 13:18
Кредо теж підтримав модну нині тенденцію - дозволяти використовувати завершені по сроку картки
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:18
Re: Кредобанк
Порадьте, як обслуговування в Кредо, які підводні камені, чи варто звязуватись з банком. Зацікавили продукти Віп та Еліт. Безкоштовне обслуговування "за умови зарахування регулярних надходжень від 100 000 грн. за поточний календарний місяць" - це означає що достатньо просто за місяць перекинути на картку сумарно 100к (сепом, п2п і т.д. з своїх інших рахунків/карток в інших банках рахується)?
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:49
Sain_повернувся
саме так, як користаю СЕП, причому можна закидати багатьма траншами на протязі місяця (за п2п не скажу - не користав)
щодо віп чи еліт - великої різниці не бачу (ви бачите?),
проте мін сумма для 0 грн обслуговування відрізняється майже на порядок
Додано: Сер 29 кві, 2020 16:52
Різниця між ними відповідно до тарифів - лише відсутність комісії за конвертацію валюти в Еліті. Я правильно розумію, що п2п сторонніми сервісами з такої картки без комісії?
Додано: Сер 29 кві, 2020 17:34
Вірно без комісії, але будьте готові що вони часто блокують p2p на великі суми, треба телефонувати та знімати ліміт на p2p окремо.
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