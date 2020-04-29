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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:54

Re: Кредобанк

balance написав:100к це для еліт щоб без плати за обслуговування?для віпа здається 15к досить
А толку з еліта зараз? По факту його єдиний плюс це допуск до лонжів аеропортів, які закриті
poptab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:55

  balance написав:100к це для еліт щоб без плати за обслуговування?для віпа здається 15к досить

Ну и основная фича эт +1% на депо шо у Элит, шо у ВИПа
А т.к. щас %% никакие у Пшека, то и особо суИтИттСя не нуна -- хай куняет дальше, дотачивает свой ИБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:14

  clientage написав:
  balance написав:100к це для еліт щоб без плати за обслуговування?для віпа здається 15к досить

Ну и основная фича эт +1% на депо шо у Элит, шо у ВИПа
А т.к. щас %% никакие у Пшека, то и особо суИтИттСя не нуна -- хай куняет дальше, дотачивает свой ИБ :mrgreen:
так там і пишуть чоловікові, що не вартує той еліт значних 'тєлодвіженій'
balance
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:20

Re: Кредобанк

Еліт хіба не має 1% на конвертацію валюти, плюс доступ в аеропортові лонжі які зактриті й так
poptab
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38

  poptab написав:Еліт хіба не має 1% на конвертацію валюти, плюс доступ в аеропортові лонжі які зактриті й так

для доступа до аеропортових сервісів монобанк вигідніший, у них індивідуальні домовленості з мастеркард та loungekey - там безліміт і нема вимог по тратам, на відміну від всіх інших банків. Виходить в кредо відсутні персональний менеджер, доступ до кас без черг, окрема телефонна лінія для власників еліт пакета? Тобто там лише в пластику різниця? Якщо так, то дійсно сенсу в еліт нема
Sain_повернувся
 
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