А толку з еліта зараз? По факту його єдиний плюс це допуск до лонжів аеропортів, які закритіbalance написав:100к це для еліт щоб без плати за обслуговування?для віпа здається 15к досить
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:54
Re: Кредобанк
А толку з еліта зараз? По факту його єдиний плюс це допуск до лонжів аеропортів, які закриті
Додано: Сер 29 кві, 2020 21:55
Ну и основная фича эт +1% на депо шо у Элит, шо у ВИПа
А т.к. щас %% никакие у Пшека, то и особо суИтИттСя не нуна -- хай куняет дальше, дотачивает свой ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:14
так там і пишуть чоловікові, що не вартує той еліт значних 'тєлодвіженій'
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:20
Re: Кредобанк
Еліт хіба не має 1% на конвертацію валюти, плюс доступ в аеропортові лонжі які зактриті й так
Додано: Сер 29 кві, 2020 22:38
для доступа до аеропортових сервісів монобанк вигідніший, у них індивідуальні домовленості з мастеркард та loungekey - там безліміт і нема вимог по тратам, на відміну від всіх інших банків. Виходить в кредо відсутні персональний менеджер, доступ до кас без черг, окрема телефонна лінія для власників еліт пакета? Тобто там лише в пластику різниця? Якщо так, то дійсно сенсу в еліт нема
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