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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57

Re: Кредобанк

  Anadonta написав:Насчёт бесплатности пакетов VIP и Elite - считаются только суммы, которые заходят со счетов 2600..., т. е. "накручивать" оборот за счёт р2р или пополнения с личных счетов в других банках не вариант. По крайней мере, так было раньше.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57

Знову впали депозитні ставки (грн)
Кредо швидко реагує на зміну облікової НБУ!... :cry:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02

  greenozon написав:
  Anadonta написав:Насчёт бесплатности пакетов VIP и Elite - считаются только суммы, которые заходят со счетов 2600..., т. е. "накручивать" оборот за счёт р2р или пополнения с личных счетов в других банках не вариант. По крайней мере, так было раньше.


http://prntscr.com/sa2l69


таки ничего не понятно. так пойдёт в зачёт 10 шт. п2п с другого банка или не пойдёт?
пойдёт в зачёт СЭП с другого банка или не пойдёт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12

uaprofi
про п2п дійсно не ясно, треба задавати питання грамотному менеджеру
я закидаю СЕП ззовні (із іншого банку)
можна частинами, головне щоб вийшла потрібна сума в місяць (15 чи 100К для різних пакетів)
+50грн !
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  #<1 ... 195196197198
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