|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57
Re: Кредобанк
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57
Знову впали депозитні ставки (грн)
Кредо швидко реагує на зміну облікової НБУ!...
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02
таки ничего не понятно. так пойдёт в зачёт 10 шт. п2п с другого банка или не пойдёт?
пойдёт в зачёт СЭП с другого банка или не пойдёт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12
uaprofi
про п2п дійсно не ясно, треба задавати питання грамотному менеджеру
я закидаю СЕП ззовні (із іншого банку)
можна частинами, головне щоб вийшла потрібна сума в місяць (15 чи 100К для різних пакетів)
|