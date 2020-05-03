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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57
Re: Кредобанк
Додано: Нед 03 тра, 2020 12:57
Знову впали депозитні ставки (грн)
Кредо швидко реагує на зміну облікової НБУ!...
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02
таки ничего не понятно. так пойдёт в зачёт 10 шт. п2п с другого банка или не пойдёт?
пойдёт в зачёт СЭП с другого банка или не пойдёт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12
uaprofi
про п2п дійсно не ясно, треба задавати питання грамотному менеджеру
я закидаю СЕП ззовні (із іншого банку)
можна частинами, головне щоб вийшла потрібна сума в місяць (15 чи 100К для різних пакетів)
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:32
В боті лише МастеркардЛанж а не ЛанжКей. По мастеркарду нема мін суми витрат лише в Моно, у всіх інших відомих мені банках - є (по крайній мірі у мене були еліти в 9 банках, всюди крім Моно є вимога мін трат). На сайті кредобанка вказано що для МастеркардЛанж діє вимога по тратам
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:40
Re: Кредобанк
Доброго дня!
Дякуємо за контакт з нашим Банком.
Ваше запитання*:
Доброго дня. Підкажіть стосовно "за умови зарахування регулярних надходжень від ХХХХХХ грн. за поточний календарний місяць," у тарифах віп та еліт. Які операції сюди відносяться? Ці надходження мають лежати на картці, чи можуть зніматись і т.д.
У відповідь на Ваше питання повідомляємо, що Регулярними надходженнями вважаються будь-які безготівкові надходження, в т.ч. заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших соціальних виплат, чистого підприємницького доходу фізичним особам. При цьому надходження з власних рахунків в межах КРЕДОБАНКУ не вважаються регулярними. У іншому випадку сплачується абонплата за тарифний пакет. Ви можете користуватись власними коштами, Банк фіксує лише факт зарахування, але при розрахунку ви виконуєте протилежну умову – розрахунку платіжною БПК.
Дану інформацію Ви можете переглянути за посиланням :
Пакет «ELITE»:
Пакет «VIP»:
Детальну інформацію ми зможемо надати лише при особистому дзвінку на інформаційну лінію банку власника рахунку і платіжної карти після проведення процедури ідентифікації(ПІБ, кодове слово ) за номерами телефонів:
0-800-500-850 (безкоштовно по Україні)
З найкращими побажаннями
Марта
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