я я, натурлішь
сам садив сад що давав в рез-ті 18 річних, але ви праві - Кредо дуже пильно дивиться за обліковою НБУ, а та лише падає стрімголов, тому і депоставки тут.. так собі
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Додано: Пон 04 тра, 2020 18:56
Re: Кредобанк
я я, натурлішь
сам садив сад що давав в рез-ті 18 річних, але ви праві - Кредо дуже пильно дивиться за обліковою НБУ, а та лише падає стрімголов, тому і депоставки тут.. так собі
+50грн !
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:47
Re: Кредобанк
Хтось пробував відкрити рахунок онлайн через
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:50
Подскажите кто был на обоих пакетах или хотя бы на одном, в чем разница? Все условия проглядел под лупой и кроме сняння готівки за кордоном (1.5/2%) вообще не вижу разницы между випом и элитом.
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