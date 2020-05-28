я я, натурлішь
сам садив сад що давав в рез-ті 18 річних, але ви праві - Кредо дуже пильно дивиться за обліковою НБУ, а та лише падає стрімголов, тому і депоставки тут.. так собі
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Додано: Пон 04 тра, 2020 18:56
Re: Кредобанк
я я, натурлішь
сам садив сад що давав в рез-ті 18 річних, але ви праві - Кредо дуже пильно дивиться за обліковою НБУ, а та лише падає стрімголов, тому і депоставки тут.. так собі
+50грн !
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:47
Re: Кредобанк
Хтось пробував відкрити рахунок онлайн через
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:50
Подскажите кто был на обоих пакетах или хотя бы на одном, в чем разница? Все условия проглядел под лупой и кроме сняння готівки за кордоном (1.5/2%) вообще не вижу разницы между випом и элитом.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:53
Re: Кредобанк
Немає 1% за конвертацію валюти на Еліті
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:19
Оформив поки віп потестити роботу банку. З того що помітив я - різного класу пластик (в еліті нема вимог для безкоштовного ланжкей - таке лише в моно і старих пакетах аваля), відсутній відсоток за конвертацію валют
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:24
враховуючи поточну корону віруса, лауні і інші ніштячки як на мене не актуальні на найближчі часи...
Еліт імхо задорогий, замало переваг порівняно із ВІП-ом
+50грн !
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38
Re: Кредобанк
Ще по Еліту деякі "чужі" банкомати дають більше зняти за один раз
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:30
Re: Кредобанк
Деякі банкомати...все это выглядит неубедительно, пока ни вижу явных преимуществ элита перед випом. 1% за конвертацію валюти на Еліті это вообще закшвар, расскажите где еще берут комис за конвертацию валюты в 2020? Моня, Приват, Альфа, Укрсиб не берет. No comments.
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