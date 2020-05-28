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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:56

Re: Кредобанк

  balance написав:досить так нічо +1% за віп і +1% за онлайн


я я, натурлішь :)
сам садив сад що давав в рез-ті 18 річних, але ви праві - Кредо дуже пильно дивиться за обліковою НБУ, а та лише падає стрімголов, тому і депоставки тут.. так собі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:47

Re: Кредобанк

Хтось пробував відкрити рахунок онлайн через https://newclient.kredobank.com.ua/cabi ... /register/ ? Виглядає що розрекламована форма не робоча. На першому ж етапі (введення ПІБ) виникає помилка і неможливо перейти далі
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:50

  Sain_повернувся написав:Дану інформацію Ви можете переглянути за посиланням :
Пакет «ELITE»: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... fff982.pdf
Пакет «VIP»: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e00fbb.pdf


Подскажите кто был на обоих пакетах или хотя бы на одном, в чем разница? Все условия проглядел под лупой и кроме сняння готівки за кордоном (1.5/2%) вообще не вижу разницы между випом и элитом.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:53

Re: Кредобанк

Немає 1% за конвертацію валюти на Еліті
poptab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:19

  Mavr написав:
  Sain_повернувся написав:Дану інформацію Ви можете переглянути за посиланням :
Пакет «ELITE»: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... fff982.pdf
Пакет «VIP»: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e00fbb.pdf


Подскажите кто был на обоих пакетах или хотя бы на одном, в чем разница? Все условия проглядел под лупой и кроме сняння готівки за кордоном (1.5/2%) вообще не вижу разницы между випом и элитом.

Оформив поки віп потестити роботу банку. З того що помітив я - різного класу пластик (в еліті нема вимог для безкоштовного ланжкей - таке лише в моно і старих пакетах аваля), відсутній відсоток за конвертацію валют
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:24

враховуючи поточну корону віруса, лауні і інші ніштячки як на мене не актуальні на найближчі часи...

Еліт імхо задорогий, замало переваг порівняно із ВІП-ом
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:38

Re: Кредобанк

Ще по Еліту деякі "чужі" банкомати дають більше зняти за один раз
poptab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:30

Re: Кредобанк

Деякі банкомати...все это выглядит неубедительно, пока ни вижу явных преимуществ элита перед випом. 1% за конвертацію валюти на Еліті это вообще закшвар, расскажите где еще берут комис за конвертацию валюты в 2020? Моня, Приват, Альфа, Укрсиб не берет. No comments.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:41

  Mavr написав:Деякі банкомати...все это выглядит неубедительно, пока ни вижу явных преимуществ элита перед випом. 1% за конвертацію валюти на Еліті это вообще закшвар, расскажите где еще берут комис за конвертацию валюты в 2020? Моня, Приват, Альфа, Укрсиб не берет. No comments.

Альфа точно бере, по крайній мірі в Платинум блек пакеті
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:44

Re: Кредобанк

До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf
Sain_повернувся
 
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