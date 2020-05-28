Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf
Перечитал тарифы по Вашей ссылке. Не могу понять, что такое МЛЗ? И что, теперь СЭП платный?:
10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.- макс.1 500 грн)
2 Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*: * - Комісія не сплачується протягом 1 (одного) року від дати застосування тарифу "Підключення до тарифного пакету терміном на 1 рік" за умови проведення розрахунків з використанням БПК, виданої до будь-якого рахунку Клієнта, відкритого в Банку, за поточний календарний місяць на суму (в еквіваленті): - від 2 000 грн - Безкоштовно від 3 500 грн - Безкоштовно від 7 500 грн - Безкоштовно від 50 0000 грн - Безкоштовно
Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf
Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf
Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*: за умови зарахування регулярних надходжень - від 2 000 грн від 7 000 грн від 15 000 грн від 100 000 грн Регулярними надходженнями вважаються будь-які безготівкові надходження, в т.ч. заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших соціальних виплат, чистого підприємницького доходу фізичним особам. При цьому надходження з власних рахунків в межах КРЕДОБАНКу не вважаються регулярними
Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf
Перечитал тарифы по Вашей ссылке. Не могу понять, что такое МЛЗ? И что, теперь СЭП платный?:
10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.- макс.1 500 грн)
МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою