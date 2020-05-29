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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:50

  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf


Перечитал тарифы по Вашей ссылке.
Не могу понять, что такое МЛЗ?
И что, теперь СЭП платный?:

10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.-
макс.1 500 грн)
Amid
 
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Подякували: 232 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:56

Re: Кредобанк

Про оборот по карте нашёл
2 Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*:
* - Комісія не сплачується протягом 1 (одного) року
від дати застосування тарифу "Підключення до
тарифного пакету терміном на 1 рік"
за умови проведення розрахунків з використанням БПК,
виданої до будь-якого рахунку Клієнта, відкритого в Банку, за
поточний календарний місяць на суму (в еквіваленті):
-
від 2 000 грн -
Безкоштовно
від 3 500 грн -
Безкоштовно
від 7 500 грн -
Безкоштовно
від 50 0000 грн -
Безкоштовно

Старт/смарт/вип/элит - соответственно
Amid
 
Повідомлень: 1246
З нами з: 12.06.08
Подякував: 141 раз.
Подякували: 232 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:07

  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf

якщо пам'ять мені не зраджує, то в загальних тарифах ніколи не було згадки про регулярні надходження, але для прикладу тут для пакету VIP цей пункт є
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e00fbb.pdf
balance
 
Повідомлень: 162
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:20

  balance написав:
  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf

якщо пам'ять мені не зраджує, то в загальних тарифах ніколи не було згадки про регулярні надходження, але для прикладу тут для пакету VIP цей пункт є
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... e00fbb.pdf

ну в цих загальних тарифах є: https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 1c6765.pdf

Обслуговування згідно тарифного пакету (щомісячно)*:
за умови зарахування регулярних надходжень -
від 2 000 грн
від 7 000 грн
від 15 000 грн
від 100 000 грн
Регулярними надходженнями вважаються будь-які
безготівкові надходження, в т.ч. заробітної плати,
стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших
соціальних виплат, чистого підприємницького доходу
фізичним особам. При цьому надходження з власних
рахунків в межах КРЕДОБАНКу не вважаються
регулярними
Sain_повернувся
 
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З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:21

  Amid написав:
  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf


Перечитал тарифы по Вашей ссылке.
Не могу понять, что такое МЛЗ?
И что, теперь СЭП платный?:

10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.-
макс.1 500 грн)

МЛЗ - Місячний ліміт безкоштовного зняття коштів готівкою
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 937
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:21

  Amid написав:
  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf


Перечитал тарифы по Вашей ссылке.
Не могу понять, что такое МЛЗ?
И что, теперь СЭП платный?:

10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.-
макс.1 500 грн)


с СЭП мутно, там есть тариф до 10 000 бесплатно, потом 1%, из приложения (или клиент - банка), но непонятно 10 000 в месяц или за раз, нужен кто-то кто тестировал
cohan
 
Повідомлень: 166
З нами з: 27.09.19
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:21

Re: Кредобанк

cohan написав:
  Amid написав:
  Sain_повернувся написав:До речі стосовно регулярних надходжень тепер не зрозуміло, бо з тарифів цей пункт убрали, хоча гаряча лінія і співробітник банку каже що все ж не буде плати за обслуговування. Побачу чи знімуть в наступному місяці
https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 5a1088.pdf


Перечитал тарифы по Вашей ссылке.
Не могу понять, что такое МЛЗ?
И что, теперь СЭП платный?:

10.4 на рахунок в іншому банку в національній валюті 1 % (мін. 20 грн.-
макс.1 500 грн)


с СЭП мутно, там есть тариф до 10 000 бесплатно, потом 1%, из приложения (или клиент - банка), но непонятно 10 000 в месяц или за раз, нужен кто-то кто тестировал
За раз
poptab
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.09.16
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 198199200201
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