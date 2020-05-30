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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:51
Sain_повернувся написав:Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:44
Sain_повернувся написав:
Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
VIP-Стандартний - плату не знімає
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:43
Браття і сестри! Дайте будь ласка посилання на новий інтернет-банк.
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