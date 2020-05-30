ФОП чи персональний?Sain_повернувся написав:Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 14:51
Re: Кредобанк
ФОП чи персональний?
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:44
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:44
для КХ - любе голубе!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:22
А данные старого иб для нового не подходят, я правильно поняла? В старый вхожу
без проблем А вот зарегистрироваться в новом иб не получается - выдаёт ошибку:
"Помилка реєстрації. Перевірте дані або зверніться до Банку 0 800 500 8 50" (с)
Как лечить проблему без звонка в банк?
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:57
дякую, просто бачу що на сайті "стандартні" і "для зарахувань" мають різні умови... У мене при оформленні онлайн відкрилось в тарифі "vip-стандартний онлайн"
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