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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 14:51

Re: Кредобанк

Sain_повернувся написав:Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
ФОП чи персональний?
poptab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:44

  Sain_повернувся написав:Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
VIP-Стандартний - плату не знімає
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:43

Браття і сестри! Дайте будь ласка посилання на новий інтернет-банк. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:44

  Козак-характерник написав:Браття і сестри! Дайте будь ласка посилання на новий інтернет-банк. :)


для КХ - любе голубе! :)


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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:22

  greenozon написав:https://online.kredobank.com.ua/

А данные старого иб для нового не подходят, я правильно поняла? В старый вхожу
без проблем :roll: А вот зарегистрироваться в новом иб не получается - выдаёт ошибку:
"Помилка реєстрації. Перевірте дані або зверніться до Банку 0 800 500 8 50" (с)
Как лечить проблему без звонка в банк?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:57

  balance написав:
  Sain_повернувся написав:Питання до тих у кого не знімає плату за обслуговування через регулярні надходження, який тариф рахунка у вас пише в мобільному додатку - VIP-Стандартний, чи все таки VIP для зарахувань
VIP-Стандартний - плату не знімає

дякую, просто бачу що на сайті "стандартні" і "для зарахувань" мають різні умови... У мене при оформленні онлайн відкрилось в тарифі "vip-стандартний онлайн"
Sain_повернувся
 
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  #<1 ... 199200201202
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