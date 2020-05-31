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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45

  Sain_повернувся написав:Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
balance
 
Повідомлень: 164
З нами з: 24.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 200201202203
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