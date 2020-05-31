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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45
Sain_повернувся написав:
Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
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