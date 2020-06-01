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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45

  Sain_повернувся написав:Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
balance
 
Повідомлень: 164
З нами з: 24.12.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:22

  balance написав:
  Sain_повернувся написав:Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав

Дякую за відповідь. Знімаєте відразу після р2р чи СЕПу?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 948
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 200201202203
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