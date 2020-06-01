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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45
Sain_повернувся написав:
Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
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Додано: Пон 01 чер, 2020 23:22
balance написав: Sain_повернувся написав:
Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
Дякую за відповідь. Знімаєте відразу після р2р чи СЕПу?
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Sain_повернувся
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Додано: Вів 02 чер, 2020 12:58
Sain_повернувся після p2p
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