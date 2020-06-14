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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 162
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
32
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:45

  Sain_повернувся написав:Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав
balance
 
Повідомлень: 169
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:22

  balance написав:
  Sain_повернувся написав:Хто підкаже, якщо кинути кошти на картку і зняти в банкоматі/касі буде овердрафт? Гроші мають добу полежати, чи кредо за таке не штрафує?
завжди відразу знімаю, жодного разу на овердрафт не попадав

Дякую за відповідь. Знімаєте відразу після р2р чи СЕПу?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 958
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Подякував: 133 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:58

Sain_повернувся після p2p
balance
 
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З нами з: 24.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:30

БАНКУ 30 РОКІВ

+50грн !
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greenozon
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Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:35

Знизили депозитні ставки (і це ще до зменшення облікової!)

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 248ead.pdf

і похоже почали різати бонуси, адже ж раніше було +1% по гривні за відкриття в ІБ?
зараз вже малюють +0.5

http://prntscr.com/szl8cq

тут до бабки не ходи ще будуть скидати (Кредо завжди оперативно реагував на облікову)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 8710
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Подякував: 200 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:37

  greenozon написав:Знизили депозитні ставки (і це ще до зменшення облікової!)

https://kredobank.com.ua/public/upload/ ... 248ead.pdf

і похоже почали різати бонуси, адже ж раніше було +1% по гривні за відкриття в ІБ?
зараз вже малюють +0.5

тут до бабки не ходи ще будуть скидати (Кредо завжди оперативно реагував на облікову)

И чоо, кто-то несет им на депо?
Или у пОляка интерестно размещаться нашим заробітчанам?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:40

clientage
стабільність і спокій коштує :wink:

PS до Укрсибаса їм ще далеко (4..5%)
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 200201202203
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